Mads Mikkelsen mener at metodeskuespill er "bullshit"

Filmer med eksentriske skuespillere som utfører såkalt metodeskuespill, hvor de prøver å oppleve og virkelig forstå karakterene de spiller, får ofte litt ekstra oppmerksomhet. Metodeskuespillere holder seg ofte i karakteren sin også utenom innspillingen og lever helt andre liv i lange perioder før de begynner innspillingen.

Mange lar seg imponere av dette, men en person som ikke er det minste overbevist av metodeskuespill er den danske stjernen Mads Mikkelsen. I et intervju med GQ kaller han det rett og slett for "bullshit":

"It's bullshit. But preparation, you can take into insanity. What if it's a shit film - what do you think you achieved? Am I impressed that you didn't drop character? You should have dropped it from the beginning! How do you prepare for a serial killer? You gonna spend two years checking it out?"

Mikkelsen forstår heller ikke medienes fascinasjon for metodeskuespill og avslutter sitt utbrudd med kvass kritikk:

"The media goes, 'Oh my god, he took it so seriously, therefore he must be fantastic; let's give him an award. Then that's the talk, and everybody knows about it, and it becomes a thing."

Har Mikkelsen et godt poeng eller føler du at metodeskuespill har noe for seg?