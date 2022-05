Mafia 4 skal visst gå tilbake i tid og bruke Unreal Engine 5

Da 2K Games pusset opp de tre Mafia-spillene i 2020 ga selskapet oss jo en klar indikasjon på at det fortsatt vurderte å gi oss mer fra serien til tross for treeren litt skuffende salgstall. Noen av disse planene har nå muligens blitt avslørt.

Vanligvis troverdige Ethan Gach hos Kotaku hevder at Hangar 13, studioet som også lagde Mafia III, utvikler et nytt Mafia-spill som skal bruke Epic Games' veldig populære Unreal Engine 5-motor. Utenom det får vi bare vite at dette skal ta oss tilbake i tid ved å være en forløper. En av grunnene til at vi får såpass få detaljer er at utviklingen visstnok fortsatt skal være i en meget tidlig fase, så det er mulig at settingen også endrer seg før vi eventuelt får en offisiell annonsering.