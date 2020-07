Mafia: Definitive Edition viser forbedringer overalt i gameplayvideo

Du ser på Annonser

Som sagt tidligere i år er det ingen tvil om at Mafia: Definitive Edition fortjener å kalles remake, ikke remaster. Jeg tror at dagens fjorten minutter lange gameplaypresentasjon vil få alle til å innse det.

Her blir det nemlig fullstendig klart at Mafia: Definitive Edition er laget på nytt fra bunnen av for PS4, Xbox One, dagens PCer og Stadia. Ikke bare er grafikken aldeles nydelig, men spillet har fått et skikkelig dekningssystem, bredere veier, mer realistisk fysikk, Lost Heaven har gjennomgått noen endringer siden de ikke trenger å skjule tekniske svakheter lenger og mye mer. Noe vi ikke ser i presentasjonen er at historien har blitt endret for å blant annet gi oss mer tid med enkelte personer, det blir mulig å velge mellom den klassisk trafikkmodellen eller en friere variant hvor politiet ikke er så nøye på fartsgrenser og slik, samt noen små justeringer av enkelte oppdrag. Alt i alt er det mye å glede seg til, så se og nyt.