Mafia II: Definitive Edition offentliggjort og lansert

Ryktene om at Mafia-spillene ville pusses opp til dagens konsoller begynte å gå for over et halvt år siden, så det var nok deilig for mange å få bekreftelsen i forrige uke. De fleste trodde nok at vi uansett måtte vente en god stund på denne pakken, men etter flere lekkasjer har bekreftelsen på en tidlig lansering kommet.

For det 2K Games kaller Mafia II: Definitive Edition har både offentliggjort remasteren med en trailer, og sannelig har spillet blitt lansert også. Her snakker vi ikke om en like stor oppgradering som Mafia-remaken vil komme med i august, men i stedet mer vanlige ting som litt forbedret grafikk, alle utvidelser og slike småting. Om dette høres interessant ut er det bare å komme seg på PS Store, Microsoft Store og Steam.