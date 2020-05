Mafia-remake avslørt med nydelige skjermbilder

Tidligere i dag kunne 2K bekrefte at de jobber med nye utgaver av Mafia-spillene, og at nærmere informasjon vil komme neste uke. Dessverre for dem fikk ikke Microsoft med seg den siste beskjeden.

Mafia: Definitive Edition har nemlig dukket opp på Microsoft Store, og der får vi både noen fantastiske skjermbilder som bærer preg av at dette er mer som en remake å betrakte og vite at spillet vil lanseres den 28. august. Vi kan faktisk glede oss til en ny historie også siden nettsiden beskriver spillet slik:

"Faithfully recreated, with expanded story, gameplay and original score. This is the Mafia you remembered and much more."

Med såpass mye informasjon kan vi nok forvente å få en skikkelig trailer også neste uke slik at vi får se dette i bevegelse.