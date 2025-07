Magic Jigsaw Puzzles kunngjør ankomsten av en ny gratis svart-hvitt-kategori

Mobilspillutgiveren og studioet ZiMAD har kunngjort at de har lagt til en ny, helt gratis kategori til sin mest populære tittel, Magic Jigsaw Puzzles. Monokrome puslespillpakker, som den heter, vil by på nye utfordringer med kontrast og er spesielt utviklet for spillere med fargesynssvikt og fargeblindhet.

HQ

Monochrome Puzzle Packs er teamets svar på en nylig tilgjengelighetsundersøkelse blant 3500 spillere, der mer enn 60 % ba om at disse problemene skulle løses. ZiMAD er også engasjert i sosiale formål, og bare siden 2023 har de samarbeidet med mer enn 30 NGO-er og ideelle organisasjoner for internasjonale formål. Det siste av disse var for Verdens sultdag.

Monochrome Puzzle Packs kommer til Magic Jigsaw Puzzles den 31. juli på alle plattformer som støttes, og det er helt gratis. Kommer du til å prøve det?

<social>https://www.youtube.com/shorts/yX6BtiMZgYQ</social>