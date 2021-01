Magic: The Gathering Arena kommer til Android denne måneden

Du ser på Annonser

Magic: The Gathering Arena, Wizards of the Coasts digitale free-to-play-versjon av det 27 år gamle kortspillet, ble sluppet til PC for snart ett år siden. Det ble stemplet som et mer tilgjengelig og oppdatert alternativ til Magic: The Gathering Online fra 2002, og konkurrerer med andre kortspill som Hearthstone, Eternal, Legends of Runeterra etc.

Helt siden lanseringen har det vært prat fra Wizards of the Coasts side om at de vil utvide til andre plattformer, og den 28. januar kommer endelig en Early Access-utgave til Android.

Mobilutgaven skal inkludere alt innhold fra PC-versjonen og støtte cross-play. Ingen dato er satt for en iOS-utgave, men det kommer en gang i løpet av året.

