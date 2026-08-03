Mahershala Ali viser frem sine sverdferdigheter à la « Blade i «Your Mother «Your Mother «Your Mother

Mange av oss antok at vi innen nå ville ha sett Mahershala Ali hugge voldsomt løs på vampyrer som Blade i en film fra Marvel Cinematic Universe, men prosjektet ble utrolig kaotisk og er nå avlyst helt, noe som gjør at Alis fremtid som Blade så godt som er over.

Heldigvis ser det ut til at sverdkamptreningen han gjennomgikk for å bli Blade har kommet til god nytte, for i den kommende filmen «Your Mother Your Mother Your Mother» får vi se Ali i hovedrollen som en dypt troende leiemorder som eliminerer målene sine med sverd og ikke skytevåpen.

Ja, Ali skal snart spille hovedrollen i en film der han får vise frem sverdferdighetene sine, om enn i en helt unik setting sammenlignet med en «Blade»-film. «Your Mother Your Mother Your Mother» følger Alis karakter Latif mens han reiser gjennom Houston og prøver å beskytte barna sine mot krefter og trusler som har begynt å jakte på ham. Det er unødvendig å si at dette ikke er en film for de svakhjertede.

«Your Mother Your Mother Your Mother» er regissert av Bassam Tariq og har også Giancarlo Esposito, Tramell Tillman og John Cho i rollene. Premieren er planlagt til 25. september, og du kan se traileren for filmen fra Amazon MGM Studios nedenfor.