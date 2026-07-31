Maika Monroe gir etter for mørket i skrekkfilmen «Victorian Psycho

Maika Monroe har blitt et ganske populært ansikt i skrekkfilmverdenen, ettersom skuespilleren nylig har medvirket i «Longlegs», «The Hand That Rocks the Cradle» og til og med den live-action-kortfilmenEvil Has Always Had a Name», som er en promotorfilm for «Resident Evil: Requiem. Snart er hun tilbake for å utvide sjangeren enda mer, i et forvrengt og historisk prosjekt kalt «Victorian Psycho».

I «Victorian Psycho», regissert av Zachary Wigon, spiller Monroe en ung guvernante som tar en stilling på et avsidesliggende herregård, og snart begynner hun å slippe løs sine indre demoner, dreper andre ansatte på brutal vis og driver ellers med en rekke eksentriske og urovekkende aktiviteter.

Den mystiske synopsisen legger til: «Victorian Psycho utspiller seg i det viktorianske England og handler om en eksentrisk guvernante som ankommer et avsidesliggende gotisk herregård, hvor merkelige hendelser vekker mistanke om at hun ikke er den hun gir seg ut for å være.»

Med Jason Isaacs, Ruth Wilson og Thomasin McKenzie i rollelisten vil du kunne se «Victorian Psycho» ganske snart, da filmen kommer på kino i høst. Den eksakte premieredatoen er ikke oppgitt av produksjonsselskapet Bleecker Street, men du kan se en trailer for filmen nedenfor for å få et innblikk i hva den har å by på.