MainFrames lanseres på PC og Switch i mars

Utvikleren Assoupi har nettopp avslørt under den pågående PC Gaming Show at plattformspillet MainFrames vil debutere og komme på PC og Nintendo Switch i mars. Avsløringen ga et glimt av handlingen og de lette puslespillutfordringene som spillet vil by på når det lanseres 6. mars.

HQ

For de som ikke er klar over MainFrames, dreier dette spillet seg om karakteren til Floppy, et dataprogram som er drevet for å oppdage sitt sanne formål og opprinnelse. Det er designet for å være litt vanskelig og utfordrende, men også litt humoristisk, dumt og til og med givende takket være de forskjellige bosskampene som er jobbet inn.

Den fullstendige beskrivelsen for MainFrames legger til: "Fra å hoppe mellom programvinduer på en dataskjerm til å omorganisere skrivebordsikoner for å finne veier videre, en strøm av nye utfordringer og særegne gåter venter i hvert av MainFrames' nivåer - inkludert sjefskamp-lignende kreasjoner som styres av selve operativsystemet."

MainFrames kommer i løpet av våren, og du kan se noen skjermbilder av spillet nedenfor.