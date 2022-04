Maisie Williams er stolt over å ha medvirket i "den dårligste Marvel-filmen noensinne"

HQ

Den Josh Boone-regisserte The New Mutants var mildt sagt et uheldig filmprosjekt, og etter flere forsinkelser og omskrivninger av manuset ble filmen senere dumpet på kino midt under den brennende COVID-19-pandemien. Katastrofen var et faktum, og et sted mellom den kalde mottakelsen og det svake billettsalget ble filmen helt glemt av mange. Med god grunn. Men Maisie Williams, som spilte en av filmens hovedroller, ser litt annerledes på saken og bærer filmens fiasko med stolthet. I et intervju med britiske GQ sa hun:

"I can't remember what publication it was, but someone said it was the worst Marvel movie ever made. I still feel kinda proud of that!"

Nei, New Mutants var ikke annet enn en gigantisk fiasko, men det er gøy at Maisie fortsatt tar det med et smil og ikke prøver å bortforklare ting. Noe mange andre skuespillere i dag lett ser ut til å ville gjøre i frykt for å bli avvist av filmselskapene. Hva syntes du selv om New Mutants?