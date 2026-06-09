Major Nelson bekrefter at han skal delta i feiringen av Xbox’ 25-årsjubileum

HQ

Under FanFest, som ble holdt i forbindelse med Xbox Games Showcase, dukket et kjent ansikt opp for å lede arrangementet: Larry «Major Nelson» Hryb. I nesten to tiår var han det offentlige ansiktet utad for fellesskapet, helt til han forlot Microsoft i 2023.

I det siste har han ofte blitt sett mens han snakket om Xbox, og han har åpent uttrykt interesse for å komme tilbake til Xbox. Det har imidlertid ikke skjedd ennå, og som nevnt var han «bare» programleder for FanFest, men på sosiale medier skriver han også at han vil bidra til å «feire Xbox' 25-årsjubileum som programleder for de kommende FanFest-arrangementene.»

Med andre ord høres det ut som om vi kommer til å se mye mer til Larry Hryb nå som Xbox fyller 25 år, og mange krysser nok fingrene for at dette vil fortsette også etter det.