Maksimer gaming-båndbredden din gjennom Wi-Fi 6 med ROG Strix GS-AX5400

I denne videoen tar vi en næremere titt på ROG Strix GS-AX5400. Den støtter den nye Wi-Fi 6-standarden som er nødvendig for de vanvittig store moderne spillene som bruker opp lagringen til din nye konsoll og PC. Imidlertid har selv mobilspillere blitt tenkt på av Asus med en dedikert modus for mobilspilling.

GS-AX5400 har en rekke dedikerte gamingfunksjoner, der de mest interessante funksjonene er støtte for Asus AiMesh-systemet, som betyr at den kan blandes med alle andre Asus-produkter og fungere som en Wi-Fi-forlenger, ruter eller Access Point, hva enn som trengs for å sikre bedre Wi-Fi-dekning i hjemmet ditt. Og best av alt, den krever ikke identiske produkter.

HQ

Så er det VPN Fusion, som gjør det mulig å bruke en dobbel tilkobling - du kan bruke både VPN og din vanlige internettforbindelse samtidig, noe som er en virkelig flott funksjon.

Wi-Fi 6 er for de med nye konsoller, PCer og mobiltelefoner, som har behov for raske tilkoblinger med lav latens for streaming, nedlasting av store spill og minimalt med lagg i online-spill, alt på samme tid. GS-AX5400 har til og med en dedikert LAN-port som automatisk prioriterer alt som er koblet til den fremfor all annen trafikk.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.