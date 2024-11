Mål i siste minutt redder Atlético de Madrid og drukner PSG i en uforglemmelig Champions League-kveld

HQ

Noen ganger er fotball bare fotball Det kan ikke forklares med noen tall eller beregninger. Gårsdagens Champions League-kamp mellom Paris Saint-Germain og Atlético de Madrid ble klart dominert av den franske klubben: De hadde 72 % av ballbesittelsen og skjøt 22 ganger, 9 av dem på mål, mens Atleti bare avfyrte 4 skudd i hele kampen.

PSG hadde også 6 hjørnespark. Den siste kom i sluttminuttet, men ballen gikk rett i hendene på Oblak. Keeperen kunne ha valgt å bremse spillet og la de siste sekundene løpe, og slått seg til ro med en bittersøt uavgjort. Men han satte modig ballen i bevegelse og skapte et raskt kontringsangrep.

Fra Griezzman til innbytter Ángel Correa, som scoret i det 92:43 minutt, av 93, og sørget for sesongens kanskje viktigste seier så langt for "colchoneros", som var i alvorlig fare for å ryke ut av Champions League-gruppespillet.

Parc des Princes ble stille etter det uventede målet og det uforklarlige tapet for Frankrikes topplag, som bare hadde tapt én annen kamp i alle turneringer, også det i Champions League.

Atlético er nå nummer 23 av 36 i ligafasen, og er så vidt med blant de 24 beste lagene som går videre til åttendedelsfinalene. PSG, med 4 poeng, er 25. Men det er fortsatt fire spilledager igjen før ligafasen i det nye UCL-formatet avsluttes.