Malcolm-Jamal Warner dør 54 år gammel

Malcolm-Jamal Warner, best kjent for sin rolle som Theo Huxtable i den ikoniske 1980-tallsserien The Cosby Show, har tragisk nok gått bort i en alder av 54 år. Warner var på familieferie i Costa Rica da han på søndag ble dratt ut i havet av sterke strømmer og druknet. Til tross for umiddelbar redningsinnsats fra strandgjengere og lokale nødetater, kunne han ikke reddes.

Warner ble berømt som tenåring da han spilte den eneste sønnen i Huxtable-familien - en opptreden som ga ham en Emmy-nominasjon i 1986. Karrieren hans fortsatte langt utover The Cosby Show, med bemerkelsesverdige roller i serier som Malcolm & Eddie, Reed Between the Lines, Major Crimes, Suits, The Resident og 9-1-1. Warner var også en begavet musiker og poet, og i 2015 vant han en Grammy for beste tradisjonelle R&B-opptreden.

Selv om The Cosby Shows ettermæle har blitt svekket av Bill Cosbys juridiske problemer, var Warner alltid stolt av serien og det den representerte for publikum. Han ble sett på som en empatisk og talentfull kulturpersonlighet - beundret og respektert på tvers av generasjoner.

Han etterlater seg kone og datter. Måtte han hvile i fred.