Målvaktene ble stjernene i går kveld: Alisson og Szczęsny hyllet som redningsmenn for Liverpool og Barcelona

To av de fire Champions League-kampene i går gikk på samme måte. Både Liverpool og Barcelona spilte på bortebane, ble utsatt for en voldsom utklassing fra lokalbefolkningen (Liverpool mot Europas beste lag, Barça spilte med 10 spillere mesteparten av tiden), og begge endte på samme måte, med at gjestene fikk et mål i sluttminuttene som nektet det mer dominerende laget seieren.

Når det gjelder Barcelona, er det mange som krever Ballon d'Or for Raphinha, som nå har scoret 25 mål i alle turneringer - og allerede passert Lewandowski i sitt eget lag - og gjort 18 målgivende pasninger. De fleste ekspertene var imidlertid enige om at de virkelige stjernene for begge lagene var keeperne. I Barcelona hadde Szczęsny åtte redninger, og i Liverpool hadde Alisson Becker ti redninger.

Szczęsny, som fikk mye kritikk etter en tidligere ligafasekamp mot Benfica (som endte 5-4 til Barça) for bare noen uker siden, gjorde mer enn godt igjen i går, og han er i dag på de fleste forsider av sportsavisene i Barcelona. Og statistikken lyver ikke: Han har vært med i 14 kamper, og Barça har vunnet 12 av dem, bare spilt to uavgjort og ikke tapt noen.

Anre Slot, Liverpools manager, roste Becker og sa at han er "den beste keeperen i verden. Jeg har aldri sett noen på dette nivået". På TV sa Manchester United-keeper Peter Schmeichel at Alisson kan ha stått "en av de beste målvaktsoppvisningene jeg har sett i mitt liv" i CBS Sports (via TeamTalk).