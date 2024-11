Manchester City skal betale tilbake millioner til Benjamin Mendy etter å ha blitt frikjent for voldtektsanklager

HQ

Benjamin Mendy, tidligere forsvarsspiller i Manchester City, har rett til å motta rundt 11 millioner pund før skatt fra Manchester City i ubetalt lønn etter at han ble suspendert uten lønn i september 2021. Mendy ble siktet for voldtekt og seksuelle overgrep, men ble frikjent i juli 2023.

Mendy tilbrakte fem måneder i varetekt fra september 2021 til januar 2022. I løpet av disse månedene hadde Manchester City rett til å holde tilbake Mendys lønn, ifølge dommer Dunlop. Men etter det, i de 17 månedene mellom januar 2022 og juli 2023, sier dommeren at Mendy har rett til å få utbetalt lønnen sin, skriver BBC.

Dommeren sier at Mendy, etter å ha blitt løslatt fra varetekt, var villig til å jobbe, men kunne ikke på grunn av FA-suspensjonen, "uunngåelig eller ufrivillig fra hans side". Mendy krevde 11 millioner pund for arbeidsretten, men det endelige beløpet vil bli avgjort mellom de to partene.

Mendy forlot Manchester City da kontrakten hans utløp i juni 2023. Han hadde imidlertid ikke spilt siden august 2021. Han spiller nå for den franske klubben Lorient.