Manchester United bekrefter sin satsing på eFootball med fornyelse av partnerskapet med Konami

Hvis du har spilt en av de siste fem utgavene av EAs fotballspill og har lurt på hvor en av verdens største fotballklubber (Manchester United) har tatt veien, så har det vært i Konamis eFootball-serie (og tidligere PES) i stedet.

Red Devils har samarbeidet med Konami siden 2019, og deres merkevare, spillere, Old Trafford og mer har blitt brukt eksklusivt i det japanske selskapets fotballtilbud. Dette kommer heller ikke til å endre seg med det første, ettersom Konami og United nå har fornyet partnerskapet på ubestemt tid.

Det vi vet er at det nok en gang dreier seg om å beholde "flere kommersielle rettigheter, inkludert spillertilgang, mediemuligheter og bruk av offisiell klubbmerkevare, bilder og gjenskapelser i eFootball-serien."

Som en del av fornyelsen kan eFootball-fans logge seg inn i spillet i dag for å motta et gratis Highlight: Bruno Fernandes -kort som er rangert til 94, ha sjansen til å vinne tre andre United -spillerkort, og delta på United Challenge Event i håp om å vinne et Epic: Paul Scholes -kort også.