Manchester United saksøker Football Manager 2020

Football Manager har underholdt oss i flere tiår med muligheten til å lede både store og små lag til de utroligste bragder, og få lag har klaget nevneverdig over å være med i serien. Helt til noen advokater i England fikk vite om Football Manager 2020.

Manchester United bekrefter nemlig i en uttalelse at de saksøker Sega og Sports Interactive for ulovlig bruk av varemerket deres i Football Manager 2020. Ganske spesielt når det er viden kjent at flere spillere og andre i støtteapparatet, inkludert Ole Gunnar Solskjær, har spilt FM i flere år selv.

Ett av problemområdene skal være at FM 2020 bruker klubbens navn uten at logoen er koblet til, men som spillselskapets forsvarer sier har jo dette vært praksisen siden 1992. Vi får se om resultatet av søksmålet blir kjent eller ei, for dette var jo bare snålt og småartig.