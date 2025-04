Manchester Uniteds keeper André Onana er målskive for netthat etter å ha sluppet inn to mål mot Lyon

HQ

Manchester United og Olympique Lyon spilte 2-2 i går kveld i den første kampen i Europa League. Teoretisk sett er det ikke et dårlig resultat for United, spesielt med tanke på at returoppgjøret spilles på Old Trafford, men smaken i munnen er vond på grunn av hvordan begge målene ble scoret: begge forårsaket av feil fra keeper André Onana.

Kampen startet opphetet, for på pressekonferansen dagen før sa tidligere Manchester United-spiller og nå Lyon-midtbanespiller Nemanja Matic om Onana at han var "en av de verste keeperne" i Manchester Uniteds historie, som svar på at Onana sa at Manchester United var "mye bedre" enn Lyon.

Samme dag skrev Onana at han "aldri ville være respektløs mot en annen klubb", men la bensin på bålet ved å si at "jeg har i det minste løftet trofeer med den største klubben i verden. Noen kan ikke si det samme".

Dessverre for den kamerunske keeperen endte det opp med å bli en av hans verste kvelder. Begge Lyon-målene kunne lett ha blitt unngått av Onana. OptaJoe-analytikeren sier til og med at Onana er den keeperen fra alle Premier League-lag som har forårsaket flest feil som har ført til mål, åtte i alle turneringer.

Manchester United-fansen har vært rasende siden i går kveld, og Onana har blitt utsatt for hat på nettet, noen satiriske memes... men andre har gått for langt og foreslått at de ville skyte ham.