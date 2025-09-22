The Mandalorian og Grogu viser hva fansen vil ha i trailer

HQ

Andor endte på en fantastisk måte tidligere i år, så det er tydelig at det moderne Star Wars-universet ikke alltid suger. En annen TV-serie som beviste det var The Mandalorian, selv om de senere sesongene splittet fanbasen. Sistnevnte er en av grunnene til at Jon Favreau og Dave Filoni bestemte seg for å fortsette historien om den sjarmerende duoen på det store lerretet i stedet for på TVen, og nå har vi en indikasjon på om det er en god idé eller ikke.

Disney har sluppet den første traileren for The Mandalorian and Grogu, og det virker definitivt som om vi får mer av det mange fans ønsker seg. Grogu prøver å spise alt han ser, Pedro Pascal sier ekstremt lite som Mando, noen fanfavoritter fra TV-serien vender tilbake, og mer. Legg til et høyere budsjett som gjør at de kan kaste en AT-AT ned et fjell, og det ser ut til at vi har et morsomt eventyr i vente når The Mandalorian and Grogu har premiere på kino 22. mai 2026.