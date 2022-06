HQ

Blindside Interactive overrasket mange i 2020 da det viste seg at det de kalt et "shaRkPG", Maneater, faktisk var ganske underholdende, noe enda flere har blitt oppmerksomme på etter at spillet var gratis for PlayStation Plus-medlemmer. Nå er det PC-spillere som har sittet på gjerdet sin tur.

For det er Maneater du kan få gratis på PC via Epic Games Store så lenge du legger det til i samlingen før klokken 17 på torsdag. Det er det Supraland som blir gratis i stedet.