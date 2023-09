Mange ber Microsoft gjenopplive StarCraft

HQ

Under Tokyo Game Show i slutten av forrige uke hadde Xbox-sjef Phil Spencer og Xbox' visepresident Sarah Bond en spørsmålsrunde for media og fans. Et av spørsmålene som ble stilt var hvilken IP som er mest ønsket gjenopplivet av Xbox, og Bond hadde et litt overraskende svar.

Det viser seg at folk virkelig håper at Microsoft vil bringe StarCraft tilbake, nå som det faktisk ser ut til at oppkjøpet av Activision Blizzard blir en realitet. Og heldigvis ser det ikke ut til å være noe Microsoft utelukker, for Bond la også til: "Det blir gøy å se om vi kan gjøre noe med det i fremtiden."

Du kan se hele spørsmålet og Bonds svar i X-innlegget nedenfor. Hvilken franchise vil du gjerne se gjenopplivet av Xbox?