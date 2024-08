Mange flere bærbare spillalternativer og forbedringer kommer snart

HQ

Etter at Switch ble lansert og ble svært populær ser det ut til at interessen for bærbare spill har begynt å ta seg opp igjen. De siste årene har vi sett suksessen til Steam Deck og bærbare spill-PC-er som ASUS Rog gjøre det veldig bra, og det samme har PlayStation Portal.

Det har også gått rykter om at Microsoft jobber med en bærbar Xbox, og nå forteller den svært pålitelige journalisten Tom Henderson via sosiale medier at det var mye snakk om bærbar spilling på Gamescom. Henderson skriver også at det er flere alternativer på vei, og legger til at Sony følger nøye med på markedet:

"PlayStation Portal var veldig vellykket, og de følger nøye med på det nåværende markedet for håndholdte enheter :)"

Det er selvfølgelig langt fra en offisiell bekreftelse, men Henderson har vist seg å ha full kontroll, og det ser ut til at vi går mot en mer bærbar fremtid.