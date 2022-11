Mange nye konseptbilder fra det kommende Splinter Cell Remake

HQ

Vi venter alle veldig spent på å høre mer konkret om Splinter Cell Remake, men siden de for ikke så lenge siden lette etter folk til å rekonstruere og oppdatere historien, ser de ikke ut til å ha kommet så langt.

I det minste kan vi trøste oss med at ambisjonsnivået virker høyt. Ubisoft har hyllet Splinter Cell-serien med en ny video, samt de første konseptbildene fra den kommende remaken. Ikke bare det, produsent Zavian Porter sier følgende om ambisjonsnivået:

"Yeah, we're aiming to create this top-tier remake and push quality as much as possible. This should help us set a good foundation for the franchise going forward."

Du kan se både nevnte video og konseptbilder nedenfor.