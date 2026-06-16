Mangelen på harddisker vil bli enda verre

HQ

Den globale mangelen på lagringsplass er et faktum, og situasjonen er i ferd med å bli enda verre, ifølge Tech 4 Gamers.

Fremveksten av AI har ført til en mangel på DRAM- og NAND-brikker over hele verden, og harddisker er like hardt rammet. Faktisk forverret mangelen på harddisker seg i 2. kvartal 2026, med handelspriser som steg med 10 % fra kvartal til kvartal. Denne økningen er angivelig betydelig høyere enn i tidligere år, og kan tilskrives direkte til AI-datasentre som sprer seg over hele verden.

HDD-er på 1 TB og 2 TB for forbrukermarkedet er fortsatt vanskelige å få tak i, mens det er rekordstor etterspørsel etter nearline-stasjoner med høy kapasitet på grunn av bruken av disse hos hyperscale-skyleverandører.

Så hvorfor skjer dette? AI-datasentre må lagre store mengder data, bilder, videoer og andre ressurser for å kjøre skymodellene sine. Denne datamengden krever mange lagringsstasjoner, og harddisker er bedre egnet enn SSD-er til dette formålet.

Western Digital og Seagate har allerede bekreftet at hele deres harddiskkapasitet for 2026 i praksis er utsolgt til AI-datasentre. Som et resultat har prisene steget med nesten 50 % de siste seks månedene. Og dette har også stor innvirkning på forbrukerharddisker.

Så harddiskmangelen blir stadig verre, uten at det er noe realistisk slutt i sikte. Ifølge bransjeanalytikere kan vi forvente at situasjonen vil forbedre seg en gang i 2027.