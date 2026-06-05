Mangrovene er i bedring over hele verden og binder enorme mengder karbondioksid

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Mangroveskoger blir ofte trukket frem som en av de viktigste faktorene for å opprettholde et sunt miljø. De beskytter kystlinjer mot erosjon, renser vann, har et rikt dyreliv, beskytter mot tsunamier og binder enorme mengder karbondioksid. Men som så mye annet i naturen har disse skogene lenge vært ødelagt og overutnyttet.

Nå rapporterer imidlertid BBC at trenden ser ut til å ha snudd etter målrettet innsats over hele verden, samt strengere reguleringer. Forskere sier at mangroveskoger binder opptil fem ganger så mye karbondioksid som vanlige landskoger, og at de gjenoppretter seg svært raskt så lenge ødeleggelsene stanser.

Bevisstgjøring har også vært en medvirkende faktor, ettersom folk i mangroverike land som Indonesia og Myanmar har fått øynene opp for hvor verdifulle disse skogene faktisk er. I løpet av det siste tiåret har skogene derfor ikke bare stabilisert seg, men til og med begynt å vokse igjen.