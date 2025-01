Mann arrestert for å angripe Dollar General-butikks kunder med Pokémon-kort

HQ

I en bisarr hendelse ble en mann fra Roma, Georgia, arrestert etter angivelig å ha brukt Pokémon-kort til å angripe kunder i en lokal Dollar General-butikk. Ifølge politirapporter anskaffet av Dexerto, Grant Timothy Wentz, 32, forårsaket oppstyr da han kom inn i butikken uten sko eller skjorte, ropte på shoppere og kastet gjenstander rundt. Blant disse gjenstandene var ingen ringere enn Pokémon-kortpakker, hvorav en av dem angivelig slo en kunde i nakken.

Den bisarre hendelsen fant sted etter at Wentz hadde oppført seg uberegnelig, angivelig under påvirkning av alkohol. Vitner hevder at han kastet gjenstander på måfå, og da politiet ankom stedet, snakket han ikke særlig fornuftig. Som om ikke situasjonen var merkelig nok, ble Wentz siktet for ureglementert oppførsel, simpel legemsbeskadigelse og for å ha gått i alkoholpåvirket tilstand.

Selv om det kan høres ut som en scene rett ut av en surrealistisk komedie, er dette ikke første gang Pokémon-kort har vært involvert i voldelige hendelser. I 2023 ble en mann dømt til livstid for et dødelig overfall ved hjelp av en pose med Pokémon-kort. Kan disse samlekortene bli det neste uventede våpenet?