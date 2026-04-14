Mann siktet for molotovangrep rettet mot OpenAI-sjef Sam Altman

HQ

En 20 år gammel mann fra Texas er siktet etter angivelig å ha kastet en Molotov-cocktail hjemme hos Sam Altman i San Francisco og forsøkt å sette fyr på hovedkvarteret til OpenAI, ifølge føderale myndigheter.

Den mistenkte, identifisert som Daniel Moreno-Gama, ble fanget på overvåkningsbilder da han utførte angrepet og ble senere arrestert av politiet. Etterforskerne sier at han var i besittelse av et selvskrevet "anti-AI"-dokument som inneholdt trusler rettet mot Altman, og som brukes som bevis på motivet.

Ifølge FBI reiste Moreno-Gama fra Texas til California i forkant av angrepet. Myndighetene fant også flere branntilløp, parafin og en lighter da han ble arrestert. I rettsdokumenter står det at han fortalte sikkerhetspersonalet at han hadde til hensikt å brenne ned selskapets bygning og skade de som befant seg der.

Sam Altman // Shutterstock

Påtalemyndigheten i USA har sagt at saken kan bli behandlet som innenriksterrorisme hvis bevisene viser at angrepet hadde til hensikt å påvirke offentlig politikk eller tvinge institusjoner. Moreno-Gama står nå tiltalt for blant annet forsøk på ødeleggelse av eiendom ved bruk av eksplosiver og besittelse av et uregistrert skytevåpen.

Hvis han blir dømt, kan han få en minimumsstraff på fem år og opptil 20 års fengsel for sprengstofftiltalen, samt en tilleggsstraff på opptil 10 år for skytevåpenlovbruddet.

Hendelsen kommer midt i en tid der OpenAI blir stadig mer gransket, særlig med tanke på selskapets potensielle rolle i nasjonal sikkerhet og det foreslåtte samarbeidet med amerikanske myndigheter om AI-relaterte forsvarsprosjekter.