Mannen som ble inspirert av The Blind Side saksøker sin "adopterte" familie

HQ

Michael Oher, mannen hvis historie inspirerte den Oscar-belønte filmen The Blind Side fra 2009, saksøker familien som angivelig adopterte ham, og hevder at de diktet opp en løgn for å berike seg selv på hans bekostning.

Oher hevder at han ikke har sett noen penger fra filmen, som spilte inn over 300 millioner dollar på kino. I stedet fikk familien Tuhoy en avtale der bare de og deres biologiske barn fikk royalties for filmen.

"Løgnen om Michaels adopsjon er en løgn som medforvalterne Leigh Anne Tuohy og Sean Tuohy har brukt til å berike seg selv på bekostning av sin myndling, undertegnede Michael Oher", heter det i søksmålet. "Michael Oher oppdaget denne løgnen til sin store fortvilelse og forlegenhet i februar 2023, da han fikk vite at vergemålet som han samtykket til i den tro at det ville gjøre ham til et medlem av Tuohy-familien, faktisk ikke ga ham noe familieforhold til Tuohy-familien."

"Vi er knust", sier Sean Tuhoy i et svar. "Det er opprørende å tenke på at vi skulle tjene penger på noen av barna våre. Men vi kommer til å elske Michael som 37-åring, akkurat som vi elsket ham som 16-åring."

Hvilken blind side er du på?

Takk, ESPN.