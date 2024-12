Manny Jacinto avslører ambisiøse planer for The Acolyte før den ble kansellert

HQ

Star Wars-fansen ble forbløffet tidligere i år da The Acolyte- serien som utforsket High Republic-epoken - brått ble kansellert. The Acolyte hadde alt som skulle til for å bli et banebrytende bidrag i Star Wars-universet, men kanselleringen etter bare én sesong fikk fansen til å lure på hva som kunne ha skjedd.

Under et panel på Fan Expo, moderert av Collider, avslørte skuespilleren Manny Jacinto dybden i seriens opprinnelige visjon. Ifølge Jacinto hadde skaperen ambisiøse planer for tre sesonger og en film, og lovet en rik narrativ bue som ville ha brakt fansen til uutforskede hjørner av galaksen.

The Acolyte Serien skulle skille seg ut i Star Wars-universet ved å begi seg inn i High Republic, en tid med Jedi-velstand lenge før hendelsene i The Phantom Menace. Jacinto fortalte at serien var designet for å utdype historiefortellingen for hver sesong, inkludert uutnyttede tråder som involverte Sith-lore og karakterer som Darth Plagueis. Men nå som Disney har lagt ned serien, kan fansen bare forestille seg hva som kunne ha skjedd.

Hva synes du om The Acolyte? Hadde du likt å se serien fortsette med de opprinnelige planene om tre sesonger og en film?