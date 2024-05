Manor Lords skaperen forsvarer at han omtaler seg selv som soloutvikler

HQ

Manor Lords er strategispillet som alle snakker om akkurat nå, og det mest imponerende er kanskje at det i stor grad ble skapt av en soloutvikler. Greg Styczeń har imidlertid nylig måttet forsvare at han kaller seg selv det, etter å ha fått motbør fra en annen utvikler.

Styczeń har nemlig ikke laget det enorme spillet Manor Lords helt på egen hånd. Han har fått hjelp i form av økonomisk støtte fra utviklerens Patreon og en sum fra Epic Games, og det er også en god del ekstra navn på spillets credits.

Styczeń fastholder imidlertid at han er en soloutvikler. "Det er en rettferdig kritikk, og jeg får den, men jeg tror han ikke forstår at hvis jeg slutter, er det game over, ikke mer ML. Hvis han slutter i studioet sitt, blir ingenting forandret."

Manor Lords -utvikleren ble nylig utfordret av skaperen av Farthest Frontier, som påpekte at Manor Lords ikke er et solospill.