Manuset til Shogun sesong 2 er ferdig, og det jobbes mot innspilling til høsten

Selv om Shogun kanskje avsluttet sin historie i sesong 1, viste serien seg å være så populær at FX bestemte seg for å fornye den for en andre og tredje sesong. Skaperne Rachael Kondo og Justin Marks er tilbake om bord, sammen med Lord Toronaga-skuespilleren Hiroyuki Sanada.

I en samtale med Deadline bekreftet Marks at manus til sesong 2 var ferdig, og at de nå jobber med å finne ut hvordan de skal filme historien de har. "Vi kommer ut av forfatterrommet nå. Vi er også ferdige med de 10 episodene, og vi har finalen vår nå. Det gjør at vi kan begynne å finne ut hvordan vi skal filme dette. Men vi er veldig begeistret for planen," sa han.

"Jeg tror det viktigste å ta med seg, mer enn noe annet, er hvordan jeg håper folk kommer til å bli overrasket over noen av de store ideene allerede i den første episoden av del to. Så vi begynner der og ser hvor det fører oss i fremtidige historier. Men vi gleder oss veldig til det, spesielt for [Hiroyuki Sanada]."

Sanada-san avslørte at han har store forhåpninger for Toronaga denne sesongen, og sa "i sesong 1 ble [Toranaga] ikke en Shōgun ennå. Så jeg vil gjerne se ham bli Japans leder. Det er mitt håp."

Hva er dine forhåpninger til Shogun sesong 2?