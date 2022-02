Manuset til Gladiator 2 er offisielt ferdig

HQ

Ridley Scott ser ut til å ha mål om å ta sine gamle klassikere og skape oppfølgere, reboots eller spin-offs av disse. For eksempel har vi fått Prometheus, en forløper til Alien, samt Blade Runner 2049 (som Denis Villeneuve dog fikk lov å regissere).

Og ja, det er en oppfølger på vei til Gladiator også, og nå er manuset faktisk ferdig. I et intervju med Collider bekrefter Scott at de nå er ferdige med den delen av prosessen, så vi kan nok snart forvente konkrete casting-nyheter:

"Oh, it's been written. It's already been written. We have a good footprint, a good, logical place to go. You can't just do another Gladiator type movie. You've got to follow... there's enough components from the first one to pick up the ball and continue it."