Manuset til Peacemaker: Sesong 2 er ferdig

Peacemaker ble en kjempesuksess da den hadde premiere for to år siden, og det ble gitt grønt lys for en ny sesong. Siden den gang har skaperen James Gunn blitt en del av DC-sjefen, med oppgave å skape et rebootet DC-univers, og som et resultat av dette ble Peacemaker: sesong 2 forsinket med flere år.

Nå ser det i det minste ut til å gå fremover, for Gunn avslører nå på Threads at manuset til andre sesong av Peacemaker er ferdig. Selv om dette ikke betyr at casting og innspilling vil begynne med det første, er det likevel et tegn på at ting beveger seg i riktig retning, og at det forhåpentligvis ikke vil ta altfor lang tid før produksjonen starter i det minste i en eller annen form.