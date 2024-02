Manuset til The Purge 6 er ferdig og blir den siste filmen.

Den første Purge-filmen var en mer skrekkfokusert film, der Ethan Hawke måtte beskytte hjemmet sitt mot en gruppe morderiske psykopater som har bestemt seg for å ransake det under The Purge.

Franchisen har endret seg mye siden den gang, blitt mer actionfokusert og utforsket flere elementer av verden. En sjette film er på trappene, med The Purge -veteranen Frank Grillo i hovedrollen, som hadde følgende å si til ScreenRant om prosjektet.

"Manuset er ferdig. Det dreier seg i hovedsak om Leo Barnes, karakteren min. Det blir den siste av de siste av de siste, det er som fyren som stadig går av med pensjon. James DeMonaco skal regissere, hvis det blir noe av, og det er et spørsmål om penger. Det er et spørsmål om hvor stor de vil at filmen skal være, hvor mye penger de vil bruke på filmen, med tanke på at de har gjort mye i denne serien. Men det er et flott manus."

Det finnes foreløpig ingen lanseringsdato for filmen, men slike ting kan bli til ganske raskt. På slutten av den femte Purge-filmen virket det som om Amerika var dødsdømt, ettersom mange bare bestemte seg for å fortsette The Purge etter at den offisielt var ferdig.

Kommer du til å se The Purge 6?