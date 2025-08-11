Manusforfattere er funnet til New Lines Space Invaders-film

HQ

Hollywoods gullrush for å gjøre videospill-IP om til film og TV fortsetter. New Line har gjort store fremskritt i arbeidet med å gjøre Space Invaders om til film, et prosjekt som har vært på trappene lenge.

Tilbake i 2019 ble det bekreftet at Greg Russo skulle skrive manuset til filmen, men dette gikk tilsynelatende ingen steder, og nå, seks år senere, har Deadline rapportert at Ben Zazove og Evan Turner vil ta over som manusforfattere for prosjektet.

Det er ikke sagt noe om handlingen ennå, og siden dette prosjektet har møtt mye turbulens er det verdt å merke seg at denne nyheten kanskje ikke blir til noe, men for optimistene der ute er det i det minste et tegn på at filmen basert på det kanskje mest berømte videospillet gjennom tidene er i gang.

Utover dette blir vi fortalt at Akiva Schafer vil produsere filmen sammen med Joby Harold, Tony Tunnell, Greg Lessans, Rachel Wizenberg og Matt Schwartz. Det er ikke noe ord om en regissør eller rollebesetning for øyeblikket.