Manusforfatteren kommenterer Denis Villeneuves James Bond-film: "Ting går ganske bra"

Med tanke på at manusforfatter Steven Knight nettopp har levert Peaky Blinders: The Immortal Man og Denis Villeneuve jobber hardt med å få ferdigstilt den tredje og siste delen av sin Dune-trilogi, er det kanskje ikke en stor overraskelse at vi ennå ikke har hørt så mye om det kommende James Bond-prosjektet som de to samarbeider om. Men kanskje dette snart vil endre seg.

I en samtale med Variety ble Knight spurt om Bond-filmen han skriver for Villeneuve, noe Peaky Blinders-skaperen ikke var så ivrig etter å snakke om på grunn av hemmeligholdet rundt filmen. Det han sa var at vi burde få høre noe om filmen i løpet av relativt kort tid, og at arbeidet går som smurt.

"Jeg mener, jeg kan selvsagt ikke gi noen detaljer, men jeg elsker det. Det er så gøy."

Han fortsetter på spørsmål om når vi kan forvente nyheter: "Jaaaa. [Høres usikker ut] Det kommer an på hva du mener med "snart", men ja. Jeg mener, ting går ganske bra."

De som venter ivrig på dette neste Bond-kapitlet vil tilsynelatende måtte vente en god stund til, ettersom vi fortsatt ikke vet når produksjonen av filmen vil starte, for ikke å snakke om premieren, og vi har heller ingen anelse om hvem som vil overta 007-plikten etter Daniel Craig. Kort sagt, Knights henvisning til "avhenger av hva du mener med "snart"," ser ut til å være det viktigste å ta med seg fra denne oppdateringen...