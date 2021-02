Maquette byr på kjendispar i mars

Du ser på Annonser

Frem til nå har utviklerne i Graceful Decay hovedsakelig fokusert på de fascinerende gameplaydelene av Maquette når de har vist frem spillet, men nå vet vi både når lanseringen er og at de har tatt et interessant valg hva historien angår.

Den nye traileren fra Maquette avslører nemlig ikke bare at spillet vil slippes på PC, PS4 og PS5 den 2. mars, men også at det er Bryce Dallas Howard (Jurassic World-filmene, Black Mirror og Spider-Man 3) og Seth Gabel (Genius, Fringe og Nip/Tuck) som er hovedpersonene. Dette passer ganske bra siden disse to har vært gift i femten år, så det bør ikke være et problem å spille et par som går gjennom både opp- og ned-turer i det lovende puzzle-spillet.