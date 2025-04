Marathon alpha gir mus- og tastaturspillere sikteassistanse

HQ

Inntrykkene fra Marathons alfa filtreres gjennom internett akkurat nå, og kanskje en av de mest overraskende funksjonene spillerne har påpekt, er inkluderingen av sikteassistanse for spillere med tastatur og mus.

Vanligvis er det spillere med kontroller som får sikteassistanse, på grunn av de raskere reaksjonene en mus kan gi. Noen Marathon -spillere er glade for at de får bedre sikteegenskaper, mens andre mener at det tar bort et element av spillets dyktighet.

PCGamer dykket inn i Marathon subreddit for å finne ut folks tanker om sikteassistenten, og noen var ikke glade for at den ble inkludert. "Jeg kommer ikke til å spille dette spillet når det lanseres, med mindre MnK-målassistansen fjernes og kontrollerspillernes målassistanse ikke er uhyggelig", skrev en bruker. "Dette er helt sinnssykt å ha i et seriøst MnK-spill," sa en annen.

Selv om konsollspillere har hatt tilgang til aim assist en stund nå, føles det fortsatt som om PC-spillere ikke aksepterer den angivelig nyttige funksjonen. Vi får se om Marathon er det første i en liste over nye skytespill som gjør dette, eller om spillet vil gå tilbake på sikteassistanse med mus og tastatur.

Marathon lanseres 23. september til Xbox Series X/S, PlayStation 5 og PC.