Marathons regissør sparket etter upassende oppførsel

For litt over to år siden kjøpte Sony den tidligere Microsoft og Activision-eide utvikleren Bungie, som fikk mye autonomi i selskapet. Kort tid etter ble et nytt Marathon kunngjort, og Bungie så ut til å være et stort tilskudd for Sony.

Så begynte Destinys problemer å tårne seg opp, med ledere som hoppet av i hopetall og - ifølge samstemte rapporter - en svært dårlig atmosfære, samtidig som de økonomiske estimatene sviktet. Det siste året har det stort sett vært negative rapporter om Bungie, så det er kanskje ikke overraskende at det nå er på tide med ikke bare én, men to streiker.

Bloomberg-journalisten Jason Schreier rapporterer at "minst åtte" kvinnelige Bungie-ansatte har rapportert Marathon direktør Chris Barrett for upassende oppførsel, inkludert "å kalle kvinnelige ansatte på lavere nivå attraktive, ba dem om å spille sannhet eller tør og refererte til hans rikdom og makt i studioet, noe som antydet at han kunne bidra til å fremme karrieren deres".

Dette har nå ført til at Barrett har fått sparken. Som om det ikke var ille nok at Marathon har mistet sin regissør, skriver den riktignok pålitelige journalisten Tom Henderson på sosiale medier at "Marathon is so cooked" og sier at han har hørt mer.

Og dermed kan man anta at hele prosjektet kan være i fare. Vi krysser fingrene for at Bungie og Sony kan ordne opp i alt dette allerede, men det ser ikke lyst ut.