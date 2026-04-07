Maraton løpes ikke lenger i friidretts-VM, men får sitt eget mesterskap fra 2030

World Athletics har kunngjort at maraton, og alle andre former for distanseløping på vei, ikke lenger vil være en del av friidretts-VM, og at det i stedet vil bli opprettet et nytt frittstående mesterskap, kalt World Athletics Marathon Championships, i 2030, som skal arrangeres hvert år, der menn og kvinner konkurrerer annethvert år.

Friidretts-VM i 2027 (Beijing) og 2029 blir de siste som har maraton som en del av programmet. I 2030 arrangeres det første verdensmesterskapet i maraton, og det er ventet at det vil finne sted i Aten, der disiplinen ble skapt for over 2500 år siden, og markere den første utgaven av konkurransen. Verdensmesterskapet i friidrett på landevei vil fortsette å finne sted som et separat årlig arrangement.

Sebastian Coe, president i World Athletics, forklarte at denne endringen er gjort for å "skape en dedikert global feiring av maratonløping", og er begeistret over å ha det i en setting som "hedrer arven og samtidig skaper et moderne mesterskap som gjenspeiler omfanget av og ånden i det globale løpesamfunnet".