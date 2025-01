Marc Cherry om The Real Housewives: En smule misunnelse for Bravos franchise

HQ

Marc Cherry, hjernen bak Desperate Housewives, delte nylig sine tanker om Bravo reality-serien The Real Housewives, som hentet inspirasjon fra hans banebrytende dramedy. Mens Cherry ikke er opprørt av realityshowets suksess, innrømmer han at det er et snev av misunnelse. I et nylig intervju med People erkjente Cherry at Bravos franchise har blitt et kraftverk som har blomstret i nesten to tiår med utallige spin-offs og internasjonale tilpasninger. Han ser på den fortsatte suksessen som et "tog som fortsetter å tøffe", og kan ikke annet enn å beundre produsentene som har klart å holde det gående.

Cherrys egen serie, Desperate Housewives, ble sendt i åtte suksessrike sesonger mellom 2004 og 2012, og fortalte historiene til kvinnene i det fiktive Wisteria Lane. Real Housewives-serien, som startet i 2006 med Orange County-utgaven, fulgte et lignende tema, men med kvinner fra det virkelige liv. Selv om Cherry innrømmer at seriene har likhetstrekk, er han ikke bitter over det. Faktisk mener han at seriens evne til å fortsette å produsere nye sesonger er et bevis på at den holder seg.

Til tross for sin beundring angrer ikke Cherry på slutten av Desperate Housewives, selv om han innrømmet at den korte produksjonstiden for hver episode i de senere sesongene gjorde at jobben føltes mer som å bli "kastet i det største bassenget noensinne". Han antydet også at han ville nærme seg en reboot annerledes, men bare hvis det var en sterk kunstnerisk grunn til å besøke Wisteria Lanes verden på nytt. Ville du se en Desperate Housewives reboot hvis Marc Cherry kom tilbake med en ny vri?