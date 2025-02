Marcelo Vieira legger opp med en emosjonell video dedikert til Real Madrid og Fluminenses fans

HQ

Marcelo Vieira, den brasilianske spilleren som tilbrakte mesteparten av karrieren sin i Real Madrid, har kunngjort at han legger opp, tre måneder før han fyller 37 år. Frem til forrige sesong spilte Marcelo i sin opprinnelige klubb, Fluminense, der han vant Copa Libertadores i november 2023 mot Boca Juniors, kulminasjonen på en fantastisk karriere som inkluderer fem Champions League-titler, seks ligatitler, fire FIFA Club World Cup med Real Madrid, to Cariocas med Fluminense, samt to OL-medaljer (sølv i 2012, bronse i 2008) og en FIFA Confederations Cup i 2013 med Brasil.

En enorm troféliste for en av tidenes beste venstrebacker, som tilbrakte mesteparten av karrieren (fra 2007 til 2022) i Real Madrid. Han tilbrakte fem forglemmelige måneder i greske Olympiakos, men returnerte til Fluminense for sine to siste sesonger. Etter å ha kommet på kant med manager Mano Menezes bestemte han seg for å forlate klubben i november 2024, og i dag har han bekreftet at han legger opp i en følelsesladet video, spilt inn foran Bernabéu stadion.

https://x.com/MarceloM12/status/1887459423762981351

I videoen forteller han at kjærligheten til fotballen kommer fra bestefaren. "Han ville at jeg skulle bli profesjonell spiller og gjorde alt han kunne for at det skulle skje". Han sier at han føler seg som en annen "madrileño" etter å ha stiftet familie i Madrid. I 2021 ble han den første ikke-spanieren som ble kaptein på laget.

"Å returnere til Fluminense betydde å gi tilbake til klubben det de opprinnelig ga meg", og fremhever titlene sine og "arven til de yngre generasjonene med Marcelo Vieira-stadionet".