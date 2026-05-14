Margo's Got Money Troubles kommer tilbake for en andre sesong

Etter å ha debutert i midten av april og før den første sesongen ble avsluttet i slutten av mai, har Apple TV nå kunngjort at dramaserien Margo's Got Money Troubles kommer tilbake for en ny sesong i fremtiden.

Som bekreftet på sosiale medier, vil Elle Fanning-ledede showet komme tilbake for et nytt kapittel med episoder som vil fortsette etter hendelsene i den første sesongen. Vi har ennå ingen tidslinje for når serien kommer tilbake, men skal vi dømme etter Apple TVs produksjonstakt for andre serier, er en ny sesong året etter mer sannsynlig enn ikke. Så kanskje vi kan forvente mer fra Margo i 2027.

