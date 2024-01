Margot Robbie avslører sin første fiktive forelskelse

Margot Robbie har avslørt sin første fiktive forelskelse, og det er en ganske forståelig forelskelse, selv om det kanskje ikke var det vi hadde forventet.

I et intervju med W Magazine snakker Barbie-stjernene Margot Robbie og Ryan Gosling om filmen og noen personlige hemmeligheter. Det er her Robbie avslører at hun først var forelsket i Aragorn. Når Gosling spør om hun mener karakteren fra bøkene, presiserer Robbie at hun snakker om Viggo Mortensen.

Aragorn er et førstevalg for fans av Ringenes Herre-filmene, for med tanke på at forelskelsene dine fra disse filmene spenner fra Viggo Mortensen til en alv, en gammel trollmann, en skjeggete dverg og fire hobbiter, er det bare et par levedyktige alternativer. Robbie er Potter-entusiast, som nevnt i tidligere intervjuer, så det vil kanskje overraske noen å se at hun fant romantikk i den andre berømte fantasy-serien fra den tiden.