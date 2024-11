Margot Robbie forstår ikke hvorfor folk hatet Babylon

2022 Babylon gjorde det ikke bra verken på kino eller hos kritikerne. Damien Chazelles film om å elske kino og historien om hvordan vi gikk fra stumfilm til "talkies", som de ble kalt den gang, traff bare ikke blink for mange. For lang, uinteressant og historien grep ikke nok. Det var mange grunner til å mislike filmen.

En som ikke fant noen av disse feilene, er Margot Robbie. I en nylig episode av podcasten Max Talking Pictures avslørte Robbie at hun ikke kan forstå hvorfor folk ikke likte filmen.

"Jeg lurer på om folk om 20 år kommer til å si: "Vent, 'Babylon' gjorde det ikke bra på den tiden?"" sier hun. Det finnes selvsagt folk som mener at filmen fortjente bedre, og at den var nok et eksempel på at kritikerne i filmbransjen tok feil.

Hvor står du i debatten på Babylon?