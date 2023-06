Margot Robbie hadde én betingelse før hun ble med i Barbie

HQ

Barbie er en av årets mest omtalte filmer. En av grunnene er at Margot Robbie spiller hovedrollen, men det var ikke alltid tilfellet. Derfor har det vært snakk om hvilke krav hun satte før samarbeidet med Greta Gerwig ble et faktum. Dette skal visstnok ikke ha vært et særlig utfordrende et.

Dette er det Roobie sa i Kelly Clarkson Show:

"Det første jeg sa til Greta da vi først satte oss ned og snakket om filmen, var: 'Jeg skal følge visjonen din. Uansett hva du vil at denne Barbie-filmen skal være, så gjør vi det. Men jeg har bare én ting å be om..." Vær så snill, vær så snill, vær så snill, kan vi få et drømmehus der hun har en sklie som går ned fra soverommet til bassenget? For det er målet mitt i livet."

