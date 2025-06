Margot Robbie og Colin Farrell sammen i A Big Bold Beautiful Journey

To av Batmans største motstandere skal snart ut på en reise med selvoppdagelse og refleksjon som aldri før sammen. Vel... på en måte. Harley Quinn selv, Margot Robbie, og The Penguin, Colin Farrell, slår seg sammen i eventyrdramafilmen A Big Bold Beautiful Journey, en film som handler om to fremmede som dykker ned i fortiden og utforsker hvordan livet førte dem dit de er i dag.

Den emosjonelle og finurlige filmens handlingsreferat setter litt ekstra farge på dette uvanlige narrative premisset: "Hva om du kunne åpne en dør og gå gjennom den for å gjenoppleve et avgjørende øyeblikk fra fortiden din? Sarah (Margot Robbie) og David (Colin Farrell) er fremmede single som møtes i bryllupet til en felles venn, og snart, gjennom en overraskende vending i skjebnen, befinner de seg på A Big Bold Beautiful Journey - et morsomt, fantasifullt og storslått eventyr sammen der de får gjenoppleve viktige øyeblikk fra sine respektive fortider, og får belyst hvordan de kom dit de er i dag ... og muligens får en sjanse til å endre fremtiden."

A Big Bold Beautiful Journey blir regissert av Kogonada, mens manuset er skrevet av Seth Reiss. I tillegg til Farrell og Robbie kan vi også forvente å se Kevin Kline og Phoebe Waller-Bridge i filmen, selv om resten av rollebesetningen for filmen ikke er nevnt, noe som tyder på at den vil ha et veldig stort fokus på det ledende paret.

Når det gjelder når filmen har premiere, er den satt til 19. september 2025, og du kan se traileren for A Big Bold Beautiful Journey nedenfor.