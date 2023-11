Margot Robbie sammenligner seg selv og Greta Gerwig med De Niro og Scorsese

HQ

Det finnes svært få par som Martin Scorsese og Robert De Niro i moderne film. Men takket være den monumentale suksessen til Barbie kan en ny duo være på trappene. I en samtale med ET Online etter Gotham Awards sammenlignet Margot Robbie seg selv og Greta Gerwig med det ikoniske paret.

"Vi er kanskje de nye Scorsese og De Niro", sa Robbie etter at duoen ble hyllet for sitt samarbeid. "Det jeg mener er at [Greta] må jobbe med meg minst fire ganger til."

Etter at Barbie spilte inn over en milliard dollar på kino, virker det som om de to kan skape filmmagi sammen. Når vi får se dem som duo igjen gjenstår å se, men mange kinogjengere vil glede seg til å se dem.